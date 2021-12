Xiaomi rivela la data di presentazione della serie Xiaomi 12: manca solo una settimana

È di ieri l'indiscrezione relativa all'imminente inizio della campagna marketing di Xiaomi 12, che infatti sarebbe dovuto partire proprio nelle scorse ore. Puntuale come un orologio svizzero, rispettando pienamente il rumor, nella giornata del 20 dicembre Xiaomi ha pubblicato un poster con la data di lancio di Xiaomi 12.

Potete trovare il poster nell'immagine in calce a questa notizia: l'immagine promozionale condivisa dalla compagnia cinese su Weibo, comunque, dice che Xiaomi 12 verrà mostrato il 28 dicembre al pubblico: l'evento di lancio si terrà ovviamente in Cina e avrà inizio alle ore 19:30 locali, ovvero alle 12:30 italiane.

Diversi sono gli interrogativi ancora aperti relativi alla serie 12 di Xiaomi: per esempio, al momento non sappiamo quanti device comporranno la linea del produttore cinese, poiché stando ai rumor essa potrebbe contare ben quattro device, ovvero il modello "standard" di Xiaomi 12, Xiaomi 12X, Xiaomi 12 Pro con chipset Snapdragon 8 Gen 1 e il rumoreggiato Xiaomi 12 Ultra, che dovrebbe avere un modulo della fotocamera sviluppato da Leica. Insieme a questi device, inoltre, dovrebbero completare la linea 12 di Xiaomi anche Xiaomi 12 Lite e Xiaomi 12 Lite Zoom, ma non è chiaro se questi due smartphone saranno lanciati il 28 dicembre o nel corso del 2022.

Al momento, comunque, Xiaomi non si è sbottonata sui propri smartphone flagship e non ne conosciamo né il form factor né le specifiche tecniche, se non grazie ai leak ed ai rumor delle scorse settimane. L'azienda ha infatti solo confermato ufficialmente che la serie Xiaomi 12 adotterà il SoC Snapdragon 8 Gen 1, ma non è chiaro se il nuovo chipset di Qualcomm troverà spazio su tutti gli smartphone o se sarà limitato solo ai modelli high-end come Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 Ultra.