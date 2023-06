Xiaomi Robot Vacuum E10: robot aspirapolvere in sconto del 20% da Unieuro

Andando oltre alle nuove Offerte Solo Online di Unieuro, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative avviate dalla popolare catena. Tra i vari sconti disponibili contestualmente a quest'ultima, infatti, si fa notare una possibilità non di poco conto relativamente al robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum E10.

Più precisamente, il modello viene adesso venduto a un prezzo pari a 189,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo apprendiamo che precedentemente il costo del prodotto era di 239,90 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento di fatto è un possibile risparmio del 20%.

In parole povere, a conti fatti, lo sconto è di 49,91 euro. Capite bene che potrebbe quindi potenzialmente trattarsi di una buona occasione per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo di questo tipo. Da notare però il fatto che l'offerta rientra nell'iniziativa promozionale Hypnotic Black Friday di Unieuro, che continuerà fino al 22 giugno 2023.

Per il resto, la scheda tecnica di Xiaomi Robot Vacuum E10 promette un'aspirazione a 4000Pa, così come una batteria a lunga autonomia (le stime fanno riferimento a 110 minuti in modalità Standard, grazie a una batteria da 2600 mAh). Non mancano per il resto, come potete approfondire al meglio direttamente mediante il portale ufficiale di Xiaomi, tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un dispositivo di questo tipo (controllo tramite app Mi Home e così via).