Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro è in sconto del 25% su Amazon

Andando oltre alle offerte Amazon su smartwatch Garmin, torniamo ad approfondire in questa sede un'altra iniziativa promozionale legata alla versione nostrana del noto portale e-commerce. Contestualmente a quest'ultimo è infatti comparso uno sconto su un robot aspirapolvere e lavapavimenti di Xiaomi.

Si fa riferimento al modello Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro, che viene ora proposto a un costo di 300,90 euro. Stando a quanto si apprende dal popolare sito Web di Amazon Italia, in precedenza il prezzo del prodotto era pari a 399,99 euro. In parole povere, dunque, c'è di mezzo uno sconto di 99,09 euro, ovvero il possibile risparmio è del 25%.

Potrebbe dunque trattarsi di un'iniziativa promozionale da prendere in considerazione per più di qualcuno, anche se vale la pena notare che si passa per rivenditori. In ogni caso, tra le principali caratteristiche del prodotto si trova la possibilità di controllare il robot aspirapolvere e lavapavimenti mediante un'apposita applicazione per dispositivi mobili.

Non manca inoltre un design completamente rinnovato, nonché la promessa di un lavaggio rapido. Per intenderci, sul portale ufficiale di Xiaomi si fa riferimento a 10.000 vibrazioni al minuto, nonché alla presenza di un panno in microfibra per la rimozione delle macchie. Conclude poi il cerchio il sistema di navigazione laser LDS di nuova generazione.