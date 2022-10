Xiaomi Robot Vacuum X10+ è ufficiale: ecco il robot aspirapolvere con base intelligente

Non c’è solo la Xiaomi 12T Series tra i protagonisti dell’evento di Monaco di quest’oggi. La società cinese infatti ha presentato anche la new entry della linea di robot aspirapolvere: Xiaomi Robot Vacuum X10+.

Dotato di stazione di base intelligente, in cui è in grado di svuotare la spazzatura nell’apposito contenitore, ma in cui può anche pulire i panni, riempire il serbatoio dell’acqua, mantenere il panno umido e asciugarsi per evitare di trattenere odori ed umidità. Insomma, si tratta di un robot autonomo a 360 gradi.

Xiaomi Robot Vacuum X10+ può pulire qualsiasi tipo di pavimento e grazie al mop può sollevarsi da solo quando rileva i tappeti, dove raccoglie le particelle di polvere con una potenza di aspirazione di 4000 Pa1. Xiaomi ha integrato al suo interno delle doppie spazzole rotanti, che sono in grado di eseguire la pulizia a pressione per rimuovere qualsiasi tipo di macchia.

Presente al suo interno anche il sistema brevettato SCross AITM che permette al robot di evitare qualsiasi oggetto sul percorso di pulizia. A ciò si aggiunge anche una telecamera RGB per il rilevamento degli ostacoli ed il sistema di navigazione LDS.

Xiaomi Robot Vacuum X10+ sarà in vendita a partire dal 10 ottobre a 899,9 euro su mi.com e presso Xiaomi Store Italia. Per la fase di lancio coloro che acquisteranno il prodotto riceveranno in bundle la Mi Smart Air Fryer 3.5L.