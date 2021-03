Xiaomi, primo round di offerte: fino al 42% di sconto su smartphone e altro

I prodotti di Xiaomi non sono solamente in sconto su Amazon in queste ore. Infatti, la stessa società cinese ha lanciato l'iniziativa "Spring Sale Round 1".

In particolare, il portale ufficiale di Xiaomi propone parecchie offerte relative a prodotti del noto brand. Più precisamente, il primo round degli sconti di primavera, iniziato ieri 25 marzo 2021, andrà avanti fino al 31 marzo 2021. Inutile dire che sono attive tutte quelle promozioni che Xiaomi è solita lanciare in questi casi, dai 5 euro di sconto extra per i nuovi clienti che effettuano ordini mediante l'app Mi Store fino alla possibilità di ottenere dei coupon invitando i propri amici.

Questa volta, inoltre, vengono forniti in omaggio gli auricolari Mi True Wireless Earphones 2 Basic, dal valore di 39,99 euro, a fronte di un ordine superiore ai 300 euro. Per quel che concerne i dispositivi in offerta, giusto per farvi qualche esempio concreto, la flash sale attiva al momento in cui scriviamo è quella legata allo smartphone Redmi Note 8 Pro da 6/128GB in colorazione Orange, proposto a 179,90 euro (al posto di 299,90 euro, risparmio di 120 euro).

Nei prossimi giorni ci saranno anche altre flash sale, ovvero offerte a tempo limitato (in genere durano 48 ore). Ad esempio, a partire dal 27 marzo 2021, Redmi Note 9 da 3/64GB verrà venduto a 149,90 euro (in precedenza 199,90 euro, sconto di 50 euro). Il 29 marzo 2021 sarà invece il turno di Redmi Note 9 Pro da 6/128GB, proposto a 219,90 euro (al posto dei soliti 299,90 euro, risparmio di 80 euro).

Per il resto, ovviamente gli sconti disponibili vanno ben oltre quelli citati. Potrebbe dunque interessarvi fare un salto sul portale ufficiale di Xiaomi per saperne di più. Per il resto, ricordiamo che recentemente è arrivato in Italia Redmi Note 10 Pro, che si può acquistare a 329 euro in esclusiva MediaWorld (6/128GB).