Xiaomi sale al quarto posto tra i produttori di smartphone in Europa

Nonostante la diffusione della pandemia a livello globale abbia rallentato drasticamente le vendite degli smartphone da parte di tutti i principali player del settore, Xiaomi è tra le poche a non averne risentito. Le spedizioni di smartphone dell'azienda cinese sono infatti rimaste invariate su base annua anche nel primo trimestre del 2020.

Non è stata registrata una crescita importante ma il colosso tecnologico Cinese è riuscita a registrare performance notevolmente migliori rispetto al mercato complessivo, diminuito del 17% nel corso di questi primi tre mesi.

La quota di mercato globale raggiunta da Xiaomi in termini di volume d’affari è aumentata fino al massimo storico del 10%. Xiaomi è stata colpita in misura minore rispetto ad altri grandi marchi cinesi (Huawei, Oppo, Vivo), grazie alla sua presenza in diversi mercati con strategie di approccio diversificate ed alla presenza capillare in tantissimi store online del pianeta.

Xiaomi ha fatto il suo ingresso nell'Europa occidentale in maniera importante solo due anni e mezzo fa, riuscendo fin da subito ad affermarsi gradualmente all’interno di un mercato molto competitivo e ricco di alternative. E’ riuscita a scalare posizioni su posizioni raggiungendo stabilmente la quarta posizione tra i produttori di smartphone, dietro solo ad aziende del calibro di Samsung, Apple e Huawei.

Xiaomi sta continuando a sviluppare ulteriori partnership con gli operatori locali, generando ulteriori guadagni in tutta Europa. Gran parte della crescita è avvenuta alle spalle di Huawei, che gradualmente sta vedendo diminuire la sua espansione in Europa a causa del ban imposto dagli Stati Uniti.



In questi giorni, Xiaomi sta macinando record su record, infatti, ieri vi abbiamo parlato di come la serie Redmi Note 8 abbia raggiunto il traguardo di 30 milioni di unità spedite.