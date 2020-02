Xiaomi: salta il keynote di Mi 10 e Black Shark 3 a causa del Coronavirus?

Alcuni rapporti pubblicati in passato riferiscono che Xiaomi potrebbe annunciare la serie Mi 10 e Black Shark 3 attraverso un evento online e non nel corso del keynote classico, a causa dell'allarme in Cina provocato dal nuovo Coronavirus. Le indicazioni sono arrivate dal CEO di Black Shark, Lou Yuzhou, attraverso alcuni messaggi su Weibo.

L'amministratore delegato ha lasciato intendere che Black Shark 3 potrebbe diventare ufficiale attraverso un evento di lancio online, una dichiarazione che si aggiunge a quanto riportato in precedenza da un famoso tipster cinese il quale aveva affermato che anche la serie Mi 10 di Xiaomi potrebbe essere annunciata online.

Yuzhou afferma che la situazione attuale del paese potrebbe non essere adatta per un keynote tradizionale, a causa delle tante persone che sono solite partecipare e che potrebbero favorire la diffusione del virus. Un evento online, seguito da casa dagli appassionati e stampa, invece potrebbe prevenire situazioni di questo tipo ed anche facili allarmismi.

Il lancio secondo molti potrebbe avvenire in anticipo rispetto all'evento Unpacked 2020 di Samsung, in programma il prossimo 11 Febbraio a San Francisco, in California. Al momento però dalla società cinese non sono arrivate conferme di nessun genere, ma gli inviti di protocollo potrebbero essere inviati già nel corso delle prossime ore.