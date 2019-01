Xiaomi sarà presente al MWC 2019: keynote fissato per il 24 febbraio

L'edizione 2019 del Mobile World Congress di Barcellona è oramai imminente e, dopo Sony, anche Xiaomi ha deciso di annunciare la sua presenza alla fiera, che si terrà dal 25 al 29 febbraio. Oltre a questo, l'azienda cinese ha confermato che ci sarà un suo keynote.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena e Pocket-lint, la società cinese ha confermato che terrà un evento di presentazione il giorno precedente all'apertura delle porte dell'edizione 2019 del Mobile World Congress, ovvero il prossimo 24 febbraio. Non sono ancora stati annunciati né l'orario né la location dell'evento.

Non è chiaro quali prodotti porterà l'azienda cinese sul palco della più grande fiera di tecnologia del mondo, ma Xiaomi aveva promesso tempo fa l'arrivo sul mercato europeo della variante 5G dello smartphone Mi Mix 3 nel primo trimestre del 2019. Sembra probabile, dunque, che uno degli annunci sarà legato proprio a questo modello.

Vi ricordiamo che Xiaomi Mi Mix 3 dispone di un pannello frontale OLED da 6,4 pollici con rapporto schermo-corpo del 93,4%. Oltre a questo, sono presenti quattro telecamere: sul retro troviamo due lenti da 12 megapixel grandangolari e con teleobiettivo, mentre quella frontale è da 24 megapixel supportata da un sensore da 2 megapixel. Sempre sulla scocca posteriore, troviamo un sensore per le impronte digitali, che consente di sbloccare il dispositivo in maniera molto semplice. Come la maggior parte dei top di gamma 2018, anche Mi Mix 3 include un processore Snapdragon 845, accompagnato da ben 10 gigabyte di RAM.