Xiaomi scalda i motori per l'MWC 2023: Xiaomi 13 Ultra sì o no?

Mentre i rumor si soffermano su Xiaomi 13 Lite, il popolare brand sta iniziando a scaldare i motori per l'MWC 2023. Infatti, adesso che il CES è archiviato, gli occhi degli appassionati sono rivolti a quel di Barcellona.

L'edizione 2023 del Mobile World Congress andrà in scena dal 27 febbraio al 2 marzo 2023, dunque non ci sono poi così tante settimane che ci separano da quel contesto. Non sorprende insomma che Xiaomi abbia confermato la sua presenza in quel di Fira Gran Via, anche se per il momento lo slogan è molto generico, visto che si fa riferimento alla "nuova tecnologia Xiaomi".

Sono però fonti come GSMArena a fornire possibili indicazioni in merito a quanto si vedrà a Barcellona, anche se in questo caso si fa più che altro riferimento a una "mancanza". Infatti, i rumor si stanno concentrando sul fatto che Xiaomi 13 Ultra potrebbe essere assente dalla kermesse. Ciò che potrebbe invece esserci con più probabilità sono i modelli Global di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, accompagnati da altri dispositivi "tipici" del brand.

Va detto, però, che al momento in cui scriviamo le indiscrezioni sono discordanti, dato che alcune fonti lasciano intendere che Xiaomi 13 Ultra potrebbe essere presentato più in là (o comunque in un evento "separato") e chi invece indica proprio l'MWC come il "momento clou". Staremo a vedere: nel frattempo, l'MWC 2023 inizia a scaldare i motori.