Xiaomi scatenata nell'imminente evento: tre prodotti oltre Xiaomi 12 e MIUI 13!

Dopo aver svelato alcune anticipazioni sulla MIUI 13, Xiaomi ha reso note ulteriori informazioni relative a quanto verrà presentato nell'imminente evento.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina, il noto brand ha svelato che, oltre alla gamma di smartphone Xiaomi 12 e alla personalizzazione software MIUI 13, nella giornata del 28 dicembre 2021 si farà riferimento anche a tre prodotti di cui finora non si era discusso molto online. Più precisamente, si tratta dello smartwatch Xiaomi Watch S1 e degli auricolari Xiaomi Buds 3 e Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3.

Come potete vedere nelle immagini presenti in calce alla notizia, l'appuntamento è sempre fissato alle ore 19:30 cinesi, ovvero alle 12:30 italiane. Insomma, si tratta proprio dell'evento di presentazione di Xiaomi 12. Certo, si fa riferimento a reveal che avverranno in Cina, ma capite bene che la Xiaomi "scatenata" che si vedrà il 28 dicembre 2021 potrebbe a questo punto fare anche qualche "sorpresa" sin da subito agli utenti Global (chissà, magari relativamente alla MIUI 13). Inoltre, chiaramente si tratta di una buona possibilità per dare un'occhiata ad alcuni prodotti che probabilmente in futuro raggiungeranno anche i nostri lidi.

Pressoché inutile soffermarsi su ulteriori anticipazioni per ora, dato che al momento in cui scriviamo mancano relativamente poche ore all'evento. Staremo a vedere.