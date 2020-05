Xiaomi 'scatenata': presentati in Cina RedmiBook e Redmi 10X

Dopo l'annuncio di diversi dispositivi in Italia, è giunta l'ora di parlare dei prodotti svelati da Xiaomi in territorio cinese nella giornata di oggi 26 maggio 2020. Avete capito bene: l'azienda in questi giorni è "scatenata" e sta facendo contenti gli appassionati del mondo della tecnologia di tutto il mondo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmochina, i laptop annunciati nella giornata odierna in Cina sono RedmiBook 13, RedmiBook 14 II e RedmiBook 16. Come si evince dai nomi, ci sono diverse scelte a livello di dimensioni della diagonale del pannello. Per quanto riguarda i SoC, troviamo processori AMD Ryzen di quarta generazione (Ryzen 7 4700U o Ryzen 5 4500U), mentre la scheda video è una Radeon Vega integrata. I tagli di RAM sono 8 o 16GB e quelli di SSD sono 512GB o 1TB. I prezzi partono da 3799 yuan (circa 485 euro al cambio attuale) per la variante meno costosa di RedmiBook 13 e arrivano a 4499 yuan (circa 575 euro) per il modello più costoso di RedmiBook 16.

Per quanto riguarda gli smartphone della serie Redmi 10X, stando anche a quanto riportato da Gizchina, oggi sono stati svelati due modelli: Redmi 10X e Redmi 10X Pro. Tra le varie caratteristiche tecniche (vi consigliamo di consultare il link in fonte per le specifiche complete), troviamo un processore MediaTek Dimensity, supporto al 5G e una batteria da 4520 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22.5W. I prezzi partono da 1599 yuan (circa 205 euro al cambio attuale) per Redmi 10X e da 2399 yuan (circa 305 euro) per la variante Pro.