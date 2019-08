Xiaomi: ecco la sciarpa intelligente che si riscalda e regola automaticamente

Xiaomi continua ad investire e brevettare prodotti, soprattutto indirizzati al mercato dell'Internet of Things. L'ultima novità da questo fronte è una sciarpa per affrontare l'inverno, che si riscalda in automatico e regola automaticamente la tenuta per evitare di cadere.

Si chiama "Smart Scarf", e nel brevetto si parla di una sciarpa che regola automaticamente la presa e si riscalda in base al cambiamento della temperatura ambiente. Il tutto riprende le azioni degli utenti, che la mettono più stretta intorno al collo quando hanno freddo e la allentano quando hanno caldo (come ad esempio quando entrano in ambienti come pub, ristoranti o bar).

La richiesta di brevetto è stata presentata di recente e parla di una "sciarpa composta da un sensore per il rilevamento della temperatura ed un'unità di riscaldamento ad infrarossi". La sciarpa stessa non è diversa da quelle tradizionali, ma include una serie di sensori che gli consentono di impostare la temperatura per riscaldare colui che l'indossa e di rilevare quella dell'ambiente circostante.

Uno degli schemi mostra anche un sensore che si allenta e si stringe automaticamente in base alle condizioni atmosferiche. Il tutto avviene attraverso una coppia di motori elettrici ed un elemento elastico, a cui si aggiunge un alimentatore che è necessario per garantire il corretto funzionamento delle varie componenti.

Ad oggi non sono noti i piani per un eventuale rilascio, ma la società avrebbe confermato che sarebbe possibile collegare la sciarpa ad uno smartphone via Bluetooth o WiFi.