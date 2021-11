Xiaomi sconta anche la sua gamma di monitor in occasione del Black Friday 2021

Dopo aver riportato le offerte di Xiaomi sulle mi TV QLED, nell'ambito del Black Friday 2021, torniamo a discutere delle promozioni che ha messo in campo il marchio asiatico in vista del venerdì nero dello shopping. Questo pomeriggio ci soffermiamo sui monitor.

L'Mi Desktop Monitor da 27 pollici, nella fattispecie, può essere acquistato a 169,99 Euro, con un risparmio di 60 Euro rispetto ai 229,99 Euro di listino. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un monitor con pannello IPS ad alta risoluzione con sistema di protezione degli occhi per non stancare la vista. Il monitor sfoggia una risoluzione Full HD a 1080p, in grado di coprire la gamma colori sRGB al 100%.

Tra le promozioni però segnaliamo anche l'Mi Curved Gaming Monitor da 34 pollici, che passa a 489,99 Euro dai 549,99 Euro. Inoltre, in questo caso trattandosi di un prezzo superiore ai 450 Euro si otterrà in regalo anche l'Mi TV Box che permette di trasformare una TV tradizionale in una smart tv su cui si possono installare applicazioni, giochi ed altro.

La lista completa delle offerte del Black Friday di Xiaomi può essere consultata direttamente sul sito web ufficiale del marchio asiatico. Le promozioni in questione saranno attive fino al 29 Novembre 2021, salvo esaurimento scorte.