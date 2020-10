Xiaomi sconta Mi LED TV ed Mi Band 4 in occasione delle offerte autunnali

Xiaomi, in occasione delle offerte autunnali, propone delle promozioni molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti del proprio ecosistema, su cui sarà possibile risparmiare fino al 30%.

Il terzo turno delle offerte autunnali andrà avanti fino all’11 Ottobre, e come si può vedere sulla pagina ufficiale include davvero tanti dispositivi.

Interessante la promozione sullo Xiaomi Mi Smart Band 4, il braccialetto per il fitness di quarta generazione che è disponibile a 24,99 Euro, 10 Euro in meno rispetto ai 34,99 Euro di listino, mentre la Mi Smart Band 5 resta a 39,99 Euro.

In sconto troviamo anche vari modelli di Mi LED TV. L’Mi LED TV 4S da 55 pollici viene scontata a 449,90 Euro, 50 Euro in meno dai 499,90 Euro di listino. Il modello da 43 pollici invece può essere acquistato a 349,90 Euro, sempre 50 Euro in meno dai 399,90 Euro precedenti. Infine, citiamo anche l’offerta sull’ai TV LED 4A a 149,90 Euro, per uno sconto di 50 Euro dai 199,90 Euro imposti al momento del lancio.

Ai nuovi clienti, inoltre, saranno offerti 5 Euro di buono sconto extra sugli ordini effettuati attraverso l’applicazione dell’Mi Store. E voi, avete trovato qualcosa d’interessante? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti presente sotto la news.