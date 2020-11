Xiaomi sconta il nuovo POCO M3 in occasione del Black Friday: le scorte sono limitate

In occasione del Black Friday 2020, Xiaomi ha deciso di lanciare un'interessante promozione sul nuovo Poco M3, lo smartphone presentato qualche giorno fa in Italia e che si è contraddistinto per un prezzo molto competitivo.

La commercializzazione dello smartphone parte proprio oggi 27 Novembre, il giorno del Black Friday, e per questo la società cinese ha deciso di celebrare il lancio con una serie di promozioni disponibili anche su Amazon, ma precisiamo già che la disponibilità è limitata e per questo consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Su Amazon, Poco M3 nella configurazione 4/64 gigabyte è disponibile nelle colorazioni Cool Blue e Power Black al prezzo speciale di 129,90 Euro, con spedizioni a partire dal 7 Dicembre 2020. Sconto anche sul modello con 128 gigabyte di memoria interna, che invece passa a 149,90 Euro rispetto ai 179,90 Euro. In entrambi i casi il risparmio è quindi di 30 Euro se si confrontano i prezzi con quelli di listino.

La promozione però è attiva anche sullo Store ufficiale di Xiaomi, dove troviamo anche la colorazione POCO Yellow. Poco M3 da 4/64GB è disponibile a 129,90 Euro, e POCO M3 con 4/128GB a 149,90 Euro. Anche qui la disponibilità è indicata come limitata, e la spedizione garantita entro quindici giorni.