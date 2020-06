Xiaomi sconta POCO F2 Pro di 100 euro per poche ore; Arriva Mi 10 Lite 5G

Ci sono buone notizie per i fan di Xiaomi e per gli appassionati del mondo smartphone in generale. Infatti, l'azienda cinese ha lanciato un'interessante promozione relativa a POCO F2 Pro, che può essere acquistato a 100 euro in meno del solito. Inoltre, è finalmente arrivato in Italia Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Partendo da POCO F2 Pro, l'offerta, che rientra nel contesto della settimana "No IVA" di Xiaomi ed è attiva solamente per oggi 4 giugno 2020, propone lo smartphone a un prezzo di 499,90 euro. Vi ricordiamo che solitamente il costo del dispositivo, che dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, è pari a 599,90 euro. Insomma, lo sconto è di 100 euro e si tratta di una possibilità interessante, dato che POCO F2 Pro è arrivato da poco in Italia. Se siete interessati, vi consigliamo di affrettarvi, visto che l'offerta scade tra poche ore.

Per il resto, c'è l'arrivo di un nuovo smartphone in Italia. Ci riferiamo a Xiaomi Mi 10 Lite 5G, dispositivo che era già stato annunciato, ma che è effettivamente disponibile a partire dalla giornata di ieri 3 giugno 2020, come scritto dall'azienda cinese sul suo profilo ufficiale Facebook. Per chi non lo sapesse, si tratta di uno smartphone che può far gola soprattutto a coloro che vogliono entrare nella nuova era della connettività senza spendere troppo. Infatti, il prezzo di partenza in Italia è pari a 369,90 euro (6/64GB).