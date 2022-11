Xiaomi sconta le TV Q2, A2 e Fire TV in occasione del Black Friday 2022

Continuano gli sconti del Black Friday 2022 di Xiaomi. Tra le numerose promozioni proposte dalla società cinese troviamo anche diversi modelli di TV delle gamme Q2, A2 e Fire TV.

Xiaomi TV Q2 da 50 pollici, con Dolby Vision, HDR 10 ed LG è disponibile a 589,90 Euro, in calo rispetto ai 599,90 Euro di listino. In offerta però troviamo anche il modello da 65 pollici della stessa linea: Xiaomi TV Q2 65 pollici, con pannello 4K 3820x2160 pixel, supporto Dolby Vsion IQ, HDR 10 ed HLG passa a 839,90 Euro, dagli 899,90 Euro di listino.

In offerta anche lo Xiaomi Fire TV da 55 pollici, con CPU Quad A55 fino a 1,5 GHz, 2 gigabyte di RAM e 16GB di memoria, che passa a 419 Euro, dai 499 Euro di listino.

Xiaomi TV A2 da 43 pollici invece passa a 439,90 Euro, dai 449,90 Euro di listino. Questo TV è dotato di un Display Ultra HD 4K premium con MEMC.

La lista completa dei prodotti smart home Xiaomi in offerta è disponibile a questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulle condizioni di consegna vi rimandiamo alle singole pagine dei prodotti. Le promozioni saranno attive per i prossimi giorni sullo store ufficiale di Mi, dove sono disponibili anche altre offerte.