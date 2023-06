Xiaomi e gli Sconti di metà anno: risparmio anche in base alla spesa

Non sono disponibili solamente offerte Amazon su prodotti Xiaomi, in quanto è lo stesso brand a proporre ora un'iniziativa promozionale non di poco conto. Più precisamente, ciò a cui si fa riferimento è l'arrivo degli Sconti di metà anno di Xiaomi (per chi se lo stesse chiedendo, sì: siamo già a metà 2023).

A tal proposito, sono state avviate offerte sui prodotti più disparati del portfolio di Xiaomi. Si va insomma da smartphone a robot aspirapolvere, passando per ventilatori, power bank e chi più ne ha più ne metta. Tutto è dunque immancabilmente in stile Xiaomi, compreso il modo in cui è possibile risparmiare.

Infatti, al netto delle singole offerte, risulta possibile ottenere uno sconto in base alla spesa. Più precisamente, a fronte di una spesa di almeno 100 euro è possibile risparmiare 10 euro, mentre a fronte di un ammontare di almeno 200 euro lo sconto è di 20 euro. Infine, una spesa di almeno 300 euro consente di risparmiare 30 euro. Da notare, però, che il tutto non è applicabile alla POCO F5 Series.

In ogni caso, per tutti i dettagli potreste voler consultare direttamente il portale ufficiale di Xiaomi. Per il resto, potrebbe interessarvi sapere che l'iniziativa promozionale proseguirà fino alle ore 09:59 del 19 giugno 2023.