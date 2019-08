Xiaomi, semestre da record: spediti 60 milioni di smartphone!

Xiaomi ha diffuso oggi i risultati finanziari relativi al secondo trimestre dell'anno e la prima metà del 2019. Nel Q2 2019 i ricavi hanno raggiunto quota 7,3 miliardi di Dollari, in aumento del 15% su base annua. L'utile netto è stato invece di 516 milioni di Dollari, mentre quello attribuibile agli azionisti di 356 milioni di Dollari.

Per il primo semestre del 2019, il fatturato totale di Xiaomi è stato di 13,5 miliardi di Dollari, in aumento del 20,2% su base annua, mentre l'utile netto complessivo di 810 milioni di Dollari, anch'esso in crescita del 49,8%, di gran lunga superiore alle aspettative.

Il dato interessante è quello relativo alle spedizioni di smartphone, che nel primo semestre del 2019 hanno raggiunto quota 60 milioni di unità. Vola anche il marchio televisivo: in Cina la Xiaomi TV è stata tra i cinque modelli più venduti.

In ricerca e sviluppo, l'azienda ha speso 420 milioni di Dollari, in aumento del 30% su base annua. Nel mercato locale, si è anche attestato come leader assoluto nel settore dell'internet of things.

Lei Ju, il fondatore e CEO di Xiaomi Group, ha spiegato che l'andamento societario del primo semestre è stato positivo nonostante il difficile contesto aziendale. Grazie ai risultati raggiunti, Xiaomi sarà in grado di cogliere le opportunità per il mercato del 5G e dell'AIoT, ma anche di aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo.

