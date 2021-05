Xiaomi questa settimana lancerà i nuovi auricolari TWS: trapelano i render

Mentre continua a riscuotere grandi successi in Europa superando Apple tra le aziende leader del mercato smartphone, Xiaomi sta anche pensando al mondo auricolari True Wireless con l’intento di portare nei negozi i successori di Mi Air 2 Pro, lanciati nel settembre 2020.

Sul social network cinese Weibo, infatti, la stessa azienda ha pubblicato un teaser inedito sul proprio profilo ufficiale svelando così una custodia rinnovata grazie anche al tocco del nuovo logo Xiaomi sulla cerniera. L'immagine, che potete trovare tramite il link allegato come fonte, mostra anche la data di lancio degli auricolari TWS in questione: giovedì 13 maggio 2021.

Nel frattempo, però, non sono mancati anche i primi leak dei render delle stesse cuffiette, come potete vedere anche in calce all’articolo. Il rinomato tipster Digital Chat Station ha infatti pubblicato la prima immagine svelando il possibile design e anche qualche feature, tra cui la cancellazione attiva del rumore e la presenza di punte in gomma per la tenuta ermetica. Trattandosi di indiscrezioni, comunque, invitiamo i lettori a prenderle con le pinze e attendere questo giovedì per sapere tutto sulla prossima generazione di auricolari Xiaomi.

Restando nel mondo della società cinese, recentemente si è discusso ampiamente del possibile ritorno nel mercato dei tablet con il nuovo Xiaomi Mi Pad 5. O ancora, a fine aprile 2021 è stato lanciato Redmi K40 Gaming Edition, il primo smartphone da gaming del sub-brand.