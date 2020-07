Xiaomi sfida la Amazon Fire TV Stick: arriva anche in Italia la Mi TV Stick!

Nel corso dell'evento Xiaomi di questo pomeriggio non c'è stato solo spazio per la nuova Mi Smart Band 5. La società cinese infatti ha annunciato l'arrivo in Italia di Mi TV Stick, il dongle per lo streaming dei contenuti che si va a collocare nella stessa fascia di mercato della Fire TV Stick di Amazon.

Basato su Android TV, Mi TV Stick consente di accedere a migliaia di ore di contenuti e giochi attraverso il Play Store.

A livello tecnico troviamo un CPU quad-core accompagnato da 1 gigabyte di RAM ed 8 gigabyte di memoria interna. Si tratta di un dispositivo completamente tascabile che si aggancia all'ingresso HDMI del televisore ed è in grado di effettuare lo streaming a 1080p dei contenuti presenti su piattaforme come Netflix ed Amazon Prime Video, anche con audio surround premium grazie al supporto Dolby e DTS.

Proprio come la Fire TV Stick, anche in questo caso troviamo un telecomando che permette di accedere istantaneamente a Google Assistant, Netflix ed Amazon Prime Video attraverso i pulsanti dedicati, ma è anche possibile effettuare broadcasting trasmettendo facilmente contenuti dai dispositivi mobili allo schermo grazie alla funzione integrata Chromecast.

Xiaomi Mi TV Stick sarà disponibile in Italia a partire dal 20 Luglio presso gli Mi Store Autorizzati ed Amazon al prezzo di 39,99 Euro. Da fine luglio invece approderà anche su Mi.com e presso le principali catene di distribuzione.