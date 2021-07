Xiaomi sfida Dyson: offerta Amazon del 34% sull'aspirapolvere senza fili

Non ci sono solamente offerte legate a monitor da gaming su Amazon. Infatti, non manca anche una promozione relativa a un aspirapolvere senza fili di Xiaomi, che cerca di "sfidare", anche se ovviamente puntando a una fascia inferiore, le soluzioni di Dyson.

Più precisamente, il modello Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Lite (conosciuto anche come Mi Vacuum Cleaner Light) viene venduto a un prezzo pari a 99 euro tramite rivenditori sul portale ufficiale di Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, in precedenza il costo del prodotto era fissato a 149,99 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 34%, ovvero di 50,99 euro.

Dando un'occhiata alle altre proposte presenti online relative all'aspirapolvere senza fili, abbiamo notato che il portale ufficiale di Xiaomi vende questo modello a 119,99 euro. Per quel che riguarda MediaWorld, la nota catena propone il prodotto a 149,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare l'aspirapolvere sul portale ufficiale di Unieuro. Insomma, la promozione lanciata dai rivenditori di Amazon Italia potrebbe effettivamente fare gola a un certo tipo di utente.

In ogni caso, il prodotto dispone di un motore con potenza di 100.000 giri al minuto, nonché di un'autonomia stimata di 45 minuti in modalità "Standard" (15 minuti in modalità "Max"). La sfida a Dyson, anche se chiaramente in modo "low cost", è lanciata.