Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC arriva in Italia con una super promozione di lancio

A poco più di un mese dall'annuncio di Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC in Italia, la nuova versione della smartband è pronta ad approdare nel nostro paese e già da domani sarà possibile pagare le proprie spese in store con un singolo gesto.

La Xiaomi Mi Band 6 NFC sarà disponibile dalla mezzanotte del 14 Ottobre al prezzo di 54,99 Euro sul sito web di Xiaomi, su Amazon e tutti gli Xiaomi Store Italiani. Per le prime 48 ore, però, potrà essere acquistata al prezzo speciale di 43,99 Euro su Mi.com e su Amazon.

E' stato inoltre comunicato che anche Yap, l'app di mobile payments targata Nexi e rivolta ai più giovani, può essere virtualizzata per pagare con il braccialetto in store.

In anteprima esclusiva per un mese, i clienti delle 150 Banche Partner della PayTech, potranno effettuare pagamenti con Mi Smart Band 6 NFC in tutti i negozi dotati di POS contactless, per una platea complessiva di 75% esercizi commerciali.

Tutto ciò che bisogna fare è scaricare sul proprio smartphone l'applicazione Xiaomi Wear, associare la Mi Smart Band 6 NFC e quindi registrare la propria carta in pochi semplici passaggi.

"Con l'arrivo sul mercato di Mi Smart Band 6 NFC, le abitudini quotidiane di tantissimi italiani cambieranno radicalmente e siamo felici di poter facilitare e abilitare questo cambiamento. Pagare con una fitness band è veloce, sicuro e affidabile” - aggiunge Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia. “Ci teniamo a ringraziare Mastercard, con cui abbiamo un accordo globale, e Nexi, per aver creduto per primi e fin da subito nelle potenzialità del nostro dispositivo che aiuterà a rendere la vita delle persone sempre più smart”.