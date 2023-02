Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, super sconto su Amazon: raggiunto il minimo storico

In aggiunta ai nuovi Star Days di Euronics, arriva oggi un'interessante promozione su Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, che può essere acquistato al minimo storico se si considera l'andamento del prezzo sulla piattaforma.

Il braccialetto per il fitness della società asiatica, nella fattispecie, viene proposto a 40,69 Euro, in calo del 26% rispetto ai 54,99 Euro di listino. Amazon propone la consegna senza costi aggiuntivi per lunedì 27 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore ed 1 minuto dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia, e non offre alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poterne approfittare.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC permette anche di effettuare i pagamenti utilizzando il chip interno: basta semplicemente avvicinare il braccialetto al terminale che supporta il circuito Mastercard per poter eseguire la transazione. Nella documentazione, Xiaomi sottolinea che è possibile attivare il servizio esclusivamente sulle carte di credito, debito e prepagate del circuito Mastercard emesse da Nexi e collocate da una delle banche partner indicate direttamente nella descrizione presente su Amazon.

Lo schermo è AMOLED da 326ppi ed il cinturino può essere cambiato a seconda del proprio gusto estetico. Garantita la resistenza all'acqua di 50 metri ed il riconoscimento automatico di sei modalità di fitness.