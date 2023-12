Xiaomi Smart Band 6, sconto del 25% su Amazon per la smart band

Sconto molto interessante proposto da Amazon sullo Xiaomi Smart Band 8. In giornata odierna il colosso di Seattle permette di acquistare a prezzo ridotto il braccialetto per il fitness di successo della compagnia asiatica, su cui è possibile godere di uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino.

Nella fattispecie, Xiaomi Smart Band 8 è disponibile a 29,99 Euro, piuttosto che 39,99 Euro. Attenzione però: almeno nel momento in cui stiamo scrivendo la consegna è garantita tra il 2 ed il 3 Gennaio 2024, quindi non è possibile riceverlo per Natale.

Xiaomi Smart Band 8 è dotato di uno schermo AMOLED da 1,62 pollici con sistema di luminosità adattiva e possibilità di scegliere tra oltre 200 quadranti che si possano abbinare a qualsiasi outfit o capo d'abbigliamento. Il cinturino è rimovibile e sul mercato sono disponibili anche delle varianti con i ciondoli, per renderlo ancora più stiloso.

Per quanto riguarda le funzionalità legate al monitoraggio della salute, invece, è disponibile il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, del sonno, dello stress e della saturazione dell'ossigeno nel sangue. Presente anche una modalità Pebble che offre un'esperienza di cosa più professionale grazie a 13 statistiche professionali ed interpretazioni professionali dei dati, attraverso una clip per la corsa che permette di fissare lo smart band ai lacci delle scarpe.