Xiaomi Mi Smart Band 6 ancora in sconto su Amazon, con coupon aggiuntivo!

Non ci sono solo gli sconti di Mediaworld sui MacBook in giornata odierna. Amazon infatti ha prorogato la già interessante offerta che permette di acquistare a prezzo ridotto lo Xiaomi Mi Smart Band 6.

Il braccialetto smart, dotato di un display AMOLED da 1,56 pollici e resistente all'acqua fino a 5ATM, viene proposto al prezzo di 34,99 Euro, il 22% in meno rispetto ai 44,99 Euro di listino. Tuttavia, come indicato direttamente nella scheda promozionale, aggiungendolo al carrello è possibile godere di uno sconto extra di 1,74 Euro che come mostriamo nello screenshot presente in calce porta il prezzo a 33,25 Euro.

La consegna, ovviamente gratuita, è garantita in un giorno ed effettuano l'ordine entro 5 ore e 15 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo è possibile riceverlo a casa già nella giornata di domani.

Tramite la scheda prodotto viene proposta la possibilità di aggiungere la protezione per due anni al prezzo di 2,83 Euro e tre anni a 4,10 Euro.

Non abbiamo alcuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma si tratta senza ombra di dubbio di una delle offerte più convenienti mai proposte sullo stesso braccialetto. Come sempre in questi casi, rinnoviamo il nostro consiglio ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.