Xiaomi Smart Band 7 Pro è già in offerta su Amazon: risparmio del 19%

A pochi giorni dall'annuncio dell'arrivo di Xiaomi Smart Band 7 Pro in Italia, la nuova smartband con schermo AMOLED da 1,64 pollici del colosso asiatico è già disponibile in offerta su Amazon, dov'è possibile risparmiare il 19%.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Xiaomi Smart Band 7 Pro Nero Tracker di attività Sport, impermeabile, Monitoraggio della salute, 110 Modalità di esercizio, 12 Giorni di autonomia, 100 quadranti - Versione IT: 79,99 Euro (99 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 24 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 34 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo questa notizia. Tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni da danni accidentali a 3,79 Euro e tre anni a 5,39 Euro.

A livello tecnico, Xiaomi Smart Band 7 Pro supporta oltre 110 modalità sportive ed è resistente all'acqua fino a cinque ATM. La batteria, invece, è in grado di offrire un'autonomia fino a 12 giorni, e permette di ricevere chiamate e messaggi in qualsiasi momento e luogo. Fronte software, troviamo il supporto ad oltre 150 quadranti, che lo rendono ampiamente personalizzabile. Il cinturino a doppia colorazione invece è disponibile in ben otto diverse varianti.