Xiaomi Smart Band 7 e Smart Band 7 Pro in offerta su Amazon

Amazon apre Agosto 2023 con due promozioni molto interessanti su altrettanti prodotti. Nella fattispecie, tra i protagonisti degli sconti troviamo due indossabili a marchio Xiaomi, che possono essere acquistati a prezzi ridotti in vista delle ferie.

Di seguito i dettagli:

Xiaomi Smart Band 7 Pro Nero Tracker di attività Sport, impermeabile, Monitoraggio della salute, 110 Modalità di esercizio, 12 Giorni di autonomia, 100 quadranti - Versione IT, unica, 39500: 69,99 Euro

Nero Tracker di attività Sport, impermeabile, Monitoraggio della salute, 110 Modalità di esercizio, 12 Giorni di autonomia, 100 quadranti - Versione IT, unica, 39500: 69,99 Euro Xiaomi Smart Band 7, Schermo AMOLED 1.62'', Monitoraggio Sonno, SpO2, Frequenza Cardiaca, VO2max, Resistenza all'Acqua 5 ATM, 110+ modalità sportive, Durata Batteria 14 giorni, Versione Italiana: 34,64 Euro

Sullo Xiaomi Smart Band 7 Pro la consegna senza costi aggiuntivi è garantita per giovedì 3 Agosto 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 12 ore e 45 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Su Xiaomi Smart Band 7 invece l'arrivo a casa è previsto per venerdì 4 agosto 2023 se completate l'ordine entro 6 ore e 45 minuti.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!