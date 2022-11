Xiaomi Smart Band 7, super sconto su Amazon per il Black Friday 2022

Non ci sono solo le offerte Apple del Black Friday 2022 su Amazon. Xiaomi sta infatti proponendo una serie di promozioni molto interessanti sui propri prodotti, e tra gli sconti top ne figura uno su Xiaomi Smart Band 7.

La smartband infatti può essere acquistata a 49,90 Euro, il 22% in meno rispetto ai 59,99 Euro di listino.

A livello tecnico, Xiaomi Smart Band 7 è dotata di uno schermo AMOLED da 1,62 pollici ed offre il supporto ad oltre 110 modalità sportive. Tra le funzioni proposte troviamo il monitoraggio del sonno e della saturazione dell'ossigeno, oltre che della frequenza cardiaca e del VO2max (il massimo consumo di ossigeno). Chiaramente è garantita la resistenza all'acqua fino a 5 ATM, mentre per quanto concerne la durata della batteria Xiaomi parla di 14 giorni, ma questo dato è legato all'utilizzo.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 22 novembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore dal momento in cui stiamo scrivendo. Amazon garantisce la possibilità di richiedere il reso fino al 31 Gennaio 2023, come previsto dalla nuova politica del colosso di Seattle entrata in vigore in occasione del periodo delle festività.

