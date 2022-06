Xiaomi Smart Band 7 ufficiale in Italia: specifiche, prezzo e promozioni

In seguito alle prime indicazioni sull'arrivo in Europa di Xiaomi Smart Band 7, è giunto il momento di approfondire l'approdo del prodotto sul mercato nostrano. L'ultima generazione dell'indossabile di Xiaomi sarà infatti a breve disponibile in Italia.

La giornata da segnare sul calendario è quella del 22 giugno 2022. Quest'ultima vedrà l'inizio della disponibilità della smartband sul portale ufficiale di Xiaomi, Amazon e Xiaomi Store Italia. Il prezzo? 59,99 euro, ma nelle prime 48 ore mi.com e Amazon ospiteranno fino a esaurimento scorte una promozione early bird. Il costo in questo caso sarà di 49,99 euro.

Confermati dunque i rumor sul prezzo così come sono note le specifiche di Xiaomi Smart Band 7. Uno schermo AMOLED da 1,62 pollici fa capolino nella parte frontale: la promessa è una visibilità migliorata del 25% rispetto alla precedente generazione. Monitoraggio di SpO2, sonno e frequenza cardiaca risultano immancabili, al fianco di oltre 100 quadranti, diversi cinturini colorati e un'impermeabilità fino a 5 ATM.

Oltre 110 modalità sportive, obiettivi di fitness personalizzati e un'autonomia stimata di 14 giorni in standy completano il quadro classico. A far distinguere lato software il prodotto ci sono però tre funzionalità: Carico allenamento, Intensità allenamento e Durata del recupero. Si punta dunque sul massimizzare le prestazioni monitorando l'attività: in questo contesto arriva anche l'analisi dell'allenamento professionale VO2max. Si fa riferimento alla quantità massima di ossigeno da raggiungere durante l'attività fisica.

Per il resto, l'evento di lancio europeo "Discover Xiaomi 2022 - Future living, now" di Parigi ha visto anche l'annuncio di Xiaomi Book S e Xiaomi TV A2.