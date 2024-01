Xiaomi Mi Smart Band 8 in sconto su Amazon: 15% in meno

Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su Xiaomi Smart Band 8, che può essere acquistato a prezzo ridotto rispetto a quello di listino.

Di seguito i dettagli dell'offerta:

Xiaomi Smart Band 8 Active, Display LCD 1,47'', Xiaomi Mi Band 8 Active con Monitoraggio Salute, 50+ Modalità Sportive, Corpo Compatto Da 9,99 MM, Resistenza all'Acqua 5ATM, Autonomia 14 Giorni, Nero: 25,48 Euro (29,99 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 19 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 35 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.