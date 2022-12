Xiaomi Smart Fire TV da 43 pollici in sconto su Amazon, 25% in meno

Al netto degli smartwatch Garmin in sconto su Amazon in occasione delle Offerte di Natale, sul medesimo sito di e-commerce fondato da Jeff Bezos si trovano diversi televisori in sconto, tra cui uno smart TV Xiaomi da 43 pollici al 25% in meno, con Fire TV integrato per accedere alle funzionalità smart.

Si tratta del modello Xiaomi F2 dal display Ultra HD 4K, ovvero con risoluzione pari a 3840 x 2160 pixel, e supporto alla tecnologia HDR 10. Inoltre, tra le app già installate si trovano Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay.

Il televisore di cui stiamo parlando, come viene riportato da Amazon sul suo portale, è il seguente:

Xiaomi F2 43" Smart Fire TV 108 cm (4K Ultra HD, HDR10, senza bordi metallici, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner) [Classe di efficienza energetica G]: 299,99 euro (399 euro)

A occuparsi di vendita e spedizione è sempre la società di Seattle, la quale garantisce la consegna prima di Natale e senza costi aggiuntivi. Il pagamento può essere completato a rate senza interessi con Cofidis al check-out o con Amazon, in 5 mensilità da 60 euro. La promozione, segnaliamo, ha il termine fissato al 24 dicembre 2022 salvo esaurimento scorte.

Se quindi volete aggiornare il vostro televisore perché datato e incompatibile con il DVB-T2 senza comprare un decoder per il digitale terrestre esterno, questo modello potrebbe proprio fare al caso vostro.

In giornata abbiamo anche ripreso l’offerta Amazon su iPad Pro da 11 pollici.