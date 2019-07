Xiaomi, la casa è sempre più smart con la nuova aspirapolvere ed il purificatore d'aria

Xiaomi completa oggi l'ecosistema per la smart home, con il lancio della scopa elettrica Mi Handheld Vacuum Cleaner, ed il purificatore d'aria Mi Bedside Lamp 2, entrambi disponibili da fine mese ad un prezzo di lancio speciale.

La nuova aspirapolvere Mi Handheld Vacuum Cleaner offre una potente esperienza di pulizia senza fili. Alimentata dal motore brushless DC e la tecnologia a nove cicloni, è in grado di garantire un'aspirazione da 100AW e fino a 100.000 giri/min. Grazie al filtro HEPA, inoltre, è in grado di catturare fino al 99,97% di particelle fino a 0,3 micron (come polvere, polline, peli, capelli ed altro ancora). Nel pacchetto gli utenti troveranno anche quattro versatili accessori per la pulizia di diverse superfici, oltre ad una base di carica con supporto a parete per riporla in modo facile.

Mi Handheld Vacuum Cleaner sarà disponibile su Amazon ed Mi.com a partire dal 22 Luglio al prezzo di 249,99 Euro. Come già fatto in passato, a partire dalla mezzanotte del 22 Luglio, per un periodo di 24 ore, potrà essere acquistata al prezzo promozionale di 199,99 Euro.

Gli annunci non si fermano qui, perchè arriverà in Italia sempre il 22 Luglio il purificatore d'aria Mi Air Purifier 2H, che grazie ad un CADR (Clean Air Delivery Rate d9 260 m3/h, combatte contro la polvere, polline ed inquinamento interno tramite il filtro HEPA che rimuove fino al 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron. Il prodotto è stato progettato per ridurre il rumore e garantire la piena potenza anche in spazio ampi fino a 31 metri quadri. Il purificatore è compatibile com Google Assistant e può essere controllato da remoto tramite l'applicazione Mi Home, che permetterà di monitorare la qualità dell'aria in tempo reale.

Mi Air Purifier 2H sarà disponibile su Amazon e mi.com dal 22 luglio al prezzo di 149,99€.

A partire dalle ore 00:00 del 22 luglio, e per un periodo di 24 ore, sarà disponibile al prezzo early bird di 129,99€.

Infine, arriva in Italia anche la Mi Bedside Lamp, una lampada luminosa con il controllo vocale, dotata di sedici milioni di opzione di colore. Il sistema d'illuminazione a LED garantisce fino a 25.000 ore di autonomia, e permette di creare l'atmosfera giusta in qualsiasi circostanza.

L'integrazione con Alexa, HomeKit di Apple e Google Assistant permette di controllarla tramite comandi vocali.

Mi Bedside Lamp 2 sarà disponibile su Amazon e mi.com dal 29 luglio al prezzo di 49,99€. A partire dalle ore 00:00 del 29 luglio, e per un periodo di 24 ore, sarà disponibile al prezzo early bird di 39,99€.