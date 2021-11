Xiaomi Mi Smart: spazzolino elettrico in offerta su Amazon fino al Cyber Monday

Vi abbiamo già presentato numerosi prodotti Xiaomi in promozione per il Black Friday come la bilancia Mi Smart Scale 2 in sconto e la friggitrice ad aria intelligente di Xiaomi in offerta, adesso vi segnaliamo invece lo spazzolino elettrico intelligente della serie Mi Smart, in vendita a prezzo scontato su Amazon.

Xiaomi Mi Electric Toothbrush T500 è uno spazzolino elettrico con tecnologia di rilevamento della posizione che misura e crea reportistica tramite app, dotato di anelli colorati per facilitare la distinzione, equipaggiato con un motore sonico da da 31000 giri al minuto e ovviamente impermeabile IPX7.

La batteria integrata garantisce fino a 18 giorni di autonomia con carica residua visibile tramite l'app dedicata per smartphone e tablet. All'interno della confezione troviamo lo spazzolino elettrico, una cover protettiva, testina e una dock di ricarica, tutto quello che serve per iniziare ad usare sin da subito lo spazzolino, senza bisogno di ulteriori acquisti.

Il prezzo? Xiaomi Mi Electric Toothbrush T500 costa 29.99 euro invece di 49.99 euro con un risparmio di 20 euro sul prezzo di listino, offerta valida fino al 29 novembre, giorno del Cyber Monday. Una bella occasione di risparmio anche per un regalo di Natale utile e certamente gradito, ottimo anche per chi ha un budget contenuto.