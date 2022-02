Xiaomi, nuovo smartphone in arrivo? Noto leaker condivide un indizio

La lineup per il 2022 di Xiaomi sembra essere ancora ricchissima e costellata di annunci importanti, come l'arrivo in occidente degli smartphone della serie Xiaomi 12, che potrebbe essere imminente. Oggi, tuttavia, in rete è comparso un primo indizio su un nuovo smartphone del produttore di Pechino, finora completamente sconosciuto.

A pubblicare l'indiscrezione è stato il noto leaker Digital Chat Station, che ha fatto circolare su Weibo la foto di una custodia trasparente per un nuovo smartphone Xiaomi, il cui form factor non ricorda nessuno dei device finora rumoreggiati. In particolare, come potete vedere dall'immagine in calce, non si tratta certamente di uno smartphone foldable come Xiaomi Mi MIX Fold 2, ma nemmeno di Xiaomi 12 Ultra o Xiaomi Mi Mix 5, che avranno un alloggio per la fotocamera completamente diverso.

In particolare, Digital Chat Station ha mostrato una custodia trasparente con un alloggiamento per la fotocamera particolare, composto da due fori di dimensioni più grandi, probabilmente destinati alla lente principale e al grandangolo del device, e da due fori più piccoli, che dovrebbero alloggiare il flash e un sensore macro o un teleobiettivo.

Le possibilità, dunque, si riducono: da una parte è probabile che il fantomatico smartphone sia uno dei device entry-level della lineup di Xiaomi 12, ovvero Xiaomi 12 Lite o Xiaomi 12 Lite Zoom; dall'altra, invece, è possibile che si tratti di uno smartphone della linea POCO, dal momento che la fotocamera del device è decisamente simile a quella del POCO F3 GT.

Ad ogni modo, è troppo presto per dire se la custodia riguardi uno dei prodotti flagship di Xiaomi o meno: sicuramente, però, nei prossimi giorni emergeranno nuove informazioni sullo smartphone "misterioso".