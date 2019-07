Xiaomi e lo smartphone con fotocamera da 64MP: ecco i primi scatti

Dopo l'annuncio di questa mattina, torniamo a parlare dello smartphone di Xiaomi con fotocamera da ben 64MP. Infatti, l'azienda ha rilasciato i primi scatti, che mostrano uno zoom in grado di catturare dettagli mai visti su un dispositivo mobile.

Come riportato anche da Gizchina, il General Manager della società cinese, Lu Weibing, ha pubblicato su Weibo i primi scatti realizzati proprio con questa configurazione fotografica, svelandone ufficialmente l'esistenza. In particolare, queste fotografie sarebbero state scattate con uno smartphone appartenente al sub-brand dell'azienda Redmi, conosciuto perlopiù per l'ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi dispositivi.

Nel caso il lancio avvenisse a breve, Redmi sarebbe la prima società a lanciare uno smartphone con una fotocamera da 64MP. Dalle immagini sample, che potete vedere qui sotto, si nota un ottimo zoom, che non va a perdere alcun tipo di dettaglio. Tuttavia, gli scatti non sono purtroppo stati rilasciati a risoluzione originale e non possiamo quindi confermare nel dettaglio quanto si vede nelle immagini promozionali ricostruite dall'azienda cinese.

In ogni caso, il sensore utilizzato da Redmi dovrebbe essere il Samsung ISOCELL Bright GW1, lanciato a maggio 2019. Quest'ultimo utilizza la tecnologia di pixel-merging Tetracell e, stando a quanto dichiarato da Samsung, ha un HDR in tempo reale di 100 dB.