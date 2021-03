Xiaomi, uno smartphone con ricarica a 200W in arrivo quest'anno

Dopo aver messo le mani sulla splendida Mi TV Q1, mastodontica Smart TV da 75 pollici con tecnologia Quantum Dot e retroilluminazione Full LED, torniamo a parlare di innovazione spostandoci però sul settore mobile di Xiaomi.

Le ultime notizie sembrano infatti confermare quanto anticipato a novembre sulla tecnologia di ricarica rapida da 200W in cantiere nei laboratori del colosso cinese.

Secondo quanto riportato dalla fonte, un device con questa tecnologia dovrebbe fare il suo ingresso sul mercato entro il Q2 2021 e sarebbe al momento nelle sue fasi finali di sviluppo.

Il rapporto, proveniente da fonti cinesi, precisa che attualmente gli sforzi della compagnia sono tutti sull'ottimizzazione delle preformance, dal momento che questo terminale non sembra ancora in grado di tenere testa ai modelli top di gamma di nuova generazione.

Da notare che non si tratta di un totale di 200W su ricarica wired ma della somma dei valori di ricarica tradizionale, wireless e reverse. Per fare un esempio, il modello Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition dello scorso anno presentava una ricarica rapida da 120W, 55W in modalità wireless e reverse charging da 10W, per un totale di 185W, che ci restituisce quindi il valore finale.

A questo punto rimane da scoprire quale device della gamma Xiaomi riceverà questa nuova feature.