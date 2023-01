Xiaomi sorprende con la MIUI 14 chi ha questi 5 smartphone Redmi e POCO di anni fa

In seguito alla condivisione della maxi lista dei dispositivi compatibili con la MIUI 14, torniamo a fare riferimento su queste pagine al rollout della più recente versione della personalizzazione software di Xiaomi. Infatti, di recente sono emersi dettagli importanti, relativi anche a 5 smartphone Redmi e POCO di anni fa.

A tal proposito, come riportato da Gizchina e Xiaomiui, si sta delineando un quadro in cui Xiaomi ha intenzione di sorprendere con l'arrivo dell'update alla MIUI 14 per i possessori di alcuni dispositivi usciti nel corso del 2020. Più precisamente, si fa riferimento a Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max e POCO M2 Pro.

Per il momento le fonti non citano date precise relativamente all'arrivo dell'update per questi dispositivi, ma quest'ultimo dovrebbe arrivare nel corso del secondo trimestre 2023. In ogni caso, inizialmente dovrebbe esserci una fase di test con alcuni utenti selezionati. Per il resto, chiaramente non sono coinvolti solamente questi dispositivi.

A tal proposito, alcune segnalazioni riguardano, come riportato in un altro articolo di Gizchina, Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro Plus, Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Civi 1S, Xiaomi Mi MIX 4, Xiaomi Mi 11 Youth Vitality Edition, Redmi K50G e Redmi K40S. In questo caso, sembra però che si tratti attualmente di un test grayscale, ovvero che l'update stia raggiungendo un numero limitato di dispositivi a scopo di test.

Per il resto, come riportato da GSMArena, la MIUI 14 basata su Android 13 in questo periodo sta raggiungendo Xiaomi 11T e POCO F4. Vale la pena notare, però, che si fa sempre riferimento a una fase preliminare, in quanto legata al programma Mi Pilot. Tuttavia, come ben potete vedere, la MIUI 14 sta continuando a espandersi in modo importante.