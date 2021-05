Xiaomi sorprende tutti: brevettata fotocamera in grado di ruotare sotto al display

Xiaomi vuole guidare un possibile, nuovo trend nel mondo smartphone. Mentre le grandi aziende si stanno muovendo per implementare la fotocamera frontale sotto al display nei modelli ammiraglia in arrivo nel 2021, seguendo così ZTE, Xiaomi ha brevettato una fotocamera sotto al display...in grado di ruotare.

Detta così può sembrare come una novità alquanto bizzarra, eppure alla fine consisterebbe solamente nella combinazione del sensore selfie sotto al display con la flip-camera già vista nel caso di ASUS ZenFone 7 Pro. Un obiettivo ambizioso, ma che Xiaomi ha già brevettato nel febbraio 2020 e pubblicato in data 29 aprile 2021.

A scoprire questi documenti sono stati i colleghi di LetsGoDigital, sempre con gli occhi aperti verso i brevetti depositati dai giganti del mondo tech. Scendendo però nel dettaglio, la casa cinese spiega a dovere il funzionamento della fotocamera che potrebbe essere ruotata magneticamente o con piccoli motori appositi – sebbene la prima scelta sembrerebbe la preferita dei tecnici Xiaomi. Nei brevetti si parla, inoltre, di un sistema di messa a fuoco laser completamente automatico.

L’immagine di esempio che trovate in calce all’articolo farebbe pensare che Xiaomi abbia già in programma una possibile implementazione su uno smartphone reale, anzi potrebbe essere già al lavoro su un prototipo per vedere se il progetto è realizzabile. Ma quali sono i vantaggi di questa tecnologia? Innanzitutto, il risparmio sul costo dei moduli sia al produttore che al consumatore, dato che la medesima fotocamera top di gamma lavorerebbe come sensore posteriore principale e come sensore anteriore. Si discute, però, anche di vantaggi per la protezione del modulo da urti e polvere.

Come ogni brevetto, però, il progetto in questione potrebbe essere anche scartato all’ultimo o la sua applicazione potrebbe vedere non pochi rinvii. Basti vedere proprio il caso della fotocamera sotto al display su cui la stessa Xiaomi stava lavorando ancora a fine 2020, dato che il suo lancio su smartphone della casa cinese non è ancora avvenuto.