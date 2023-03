Xiaomi sorprende tutti: altri due smartphone ricevono la MIUI 14

Dopo aver portato la MIUI 14 su POCO F3, Xiaomi ha iniziato a distribuire l'agognato aggiornamento alla più recente iterazione della sua interfaccia per Android su due ulteriori smartphone, di cui uno del 2021.

Parliamo infatti di Xiaomi 11X, dispositivo che condivide gran parte delle sue specifiche e del suo design con POCO F3 e presente in effetti nella lunga lista di smartphone compatibili con MIUI 14.Una notizia incoraggiante per il supporto a lungo termine del gruppo Xiaomi, che ha lanciato questo smartphone con Android 11 e MIUI 12 ormai due anni fa.

Oltre allo Xiaomi 11X, riceverà la MIUI 14 anche Redmi Note 10 Pro, un prodotto che nel 2021 aveva convinto proprio tutti grazie al suo incredibile rapporto qualità prezzo. La versione del firmware che sta venendo distribuita proprio in questi giorni è la V14.0.2.0.TKHINXM e ha un peso di 3,9 GB.

Sarà particolarmente importante aggiornare soprattutto per dispositivi più datati poiché consente di compiere un balzo importante in termini di sicurezza, in virtù del fatto che la build distribuita da Xiaomi per questi device comprende anche le patch di sicurezza di Android fino a gennaio 2023.

Insomma, un'ottima occasione per dare una rinfrescata al proprio smartphone. Se il vostro non rientra più nella lista e siete alla ricerca di un nuovo dispositivo, potrete divertirvi a "creare" il vostro smartphone con Xiaomi, una simpatica iniziativa di gamification che consentirà di scoprire i nuovi Redmi Note 12.