Xiaomi sorprende tutti: Mi TV e Redmi Note 9 a meno di 200 euro in Italia!

Xiaomi ha presentato in grande stile, con l'aiuto di VIP come Diletta Leotta, i prossimi dispositivi in arrivo in Italia. A sorprendere sono anche i costi: sia le Mi TV che Redmi Note 9 hanno un prezzo di partenza inferiore ai 200 euro in Italia.

Comunicato stampa: Milano, 26 maggio 2020 – Si è appena concluso uno spettacolo Xiaomi ricco di ospiti molto amati dal pubblico italiano quali Diletta Leotta, Salvatore Esposito, Ivan Zaytsev, Nonna Rosetta e Daniele Pugliese di Casa Surace. L'occasione speciale? Celebrare l'arrivo in Italia dei nuovi smartphone della famiglia Redmi Note 9 e gli attesissimi Mi TV, senza dimenticare Mi Note 10 Lite e Mi 10 Lite 5G.



Xiaomi Live Show è stata anche l'occasione per festeggiare insieme ai portavoce dell'azienda il secondo anniversario del brand in Italia e i grandi traguardi raggiunti. Grazie al costante impegno dell'azienda e alla fiducia dimostrata da tutti gli utenti e Mi Fan italiani, in soli due anni Xiaomi ha infatti conquistato il terzo posto del podio tra i principali vendor di smartphone sul territorio nazionale, guadagnando una quota di mercato pari al 16%, con una crescita su base annua del +306%.

Attraverso uno spettacolo che ha assunto i connotati di un talk show televisivo, Xiaomi ha coinvolto alcuni volti noti appartenenti ai mondi più disparati – sportivi, attori, presentatori e star del web – e li ha riuniti sotto un unico denominatore comune: tecnologia e innovazione.



Mai come in questo ultimo periodo la tecnologia si è mostrata una grande alleata nella vita quotidiana, aiutandoci ad affrontare l'isolamento e la distanza sociale. Lo ha ricordato l'attore partenopeo Salvatore Esposito, che ha tenuto compagnia a milioni di italiani attraverso uno schermo tv, ma anche grazie a letture e masterclass; lo ha ribadito anche Nonna Rosetta di Casa Surace che, tra un pranzo della domenica e un monito a chi era in giro a far nulla invece che stare a casa, non solo è riuscita a valicare qualsiasi confine virtuale arrivando fino in Cina, ma ha approfittato di smartphone e fitness tracker per mantenersi in forma. Grazie a Mi Smart Band 4 e Redmi Note 9 Pro ha dato addirittura vita al progetto Nonna Fitness: video pillole divertenti per non perdere l'allenamento, disponibili online a brevissimo.

Anche due numeri 10 dello sport come Diletta Leotta e il fuoriclasse della pallavolo italiana Ivan Zaytsev, entrambi Brand Ambassador Xiaomi hanno sottolineato non solo l'importanza della tecnologia, ma anche quello della ricerca del miglioramento e dello spingersi sempre un pò più in là, alzando continuamente l'asticella dei propri limiti. Il desiderio di innovare e di raggiungere la perfezione è ciò che distingue poi la vera leggenda, sia sul campo sportivo sia nella vita quotidiana.

E a proposito di leggende, l'attesa è finalmente finita! Da oggi Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro e le Mi TV sono ufficialmente in vendita in Italia.

Redmi Note 9 : dispone di un processore MediaTek Helio G85 che lo rende il primo smartphone al mondo dotato del nuovo chipset. È dotato di una batteria da 5020mAh con supporto per la ricarica rapida da 18W, fotocamera frontale da 13MP e una fotocamera principale da 48MP, obiettivo ultra grandangolare da 8MP, lente macro da 2MP e sensore di profondità da 2MP, catturando così immagini straordinarie da tutte le angolazioni. Redmi Note 9 (così come anche la versione Pro) è dotato di NFC multifunzionale, jack per cuffie e un blaster IR. Redmi Note 9 è disponibile in tre colori accattivanti, Midnight Grey, Forest Green, Polar White nelle versioni 3GB+64GB e 4GB+128GB, rispettivamente al prezzo di 199,90€ e 229,90€.

Dalle ore 00.01 di oggi, Redmi Note 9 da 3GB+64GB e Redmi Note 9 Pro nella versione da 6GB+64GB saranno disponibili su mi.com, Mi Store e Amazon, mentre Redmi Note 9 da 4GB+128GB e Redmi Note 9 Pro da 6GB+128GB saranno acquistabili presso i Mi Store, tutte le principali catene di distribuzione e i principali operatori telefonici.

Inoltre, solo per le prime 24 ore, sarà possibile acquistare su mi.com e su Amazon Redmi Note 9 nella variante da 3GB+64GB e Redmi Note 9 Pro da 6GB+64GB a un prezzo Early Bird rispettivamente pari a 179,90€ e 249,90€.

Mi TV : arrivano finalmente le attesissime Mi TV. Quattro versioni per vivere l'esperienza della smart TV con una qualità sorprendente a un prezzo eccezionale. Mi TV 4S 65", Mi TV 4S 55", Mi TV 4S 43" e Mi TV 4A 32" offrono un design elegante con un hardware potente, un'interfaccia incredibilmente facile da usare, e una vasta libreria di contenuti multimediali. Non è solo smart una smart tv ma è l’hub della vostra smart living che eleva lo standard del settore dei televisori. Alimentate da Android TV 9.0, gli utenti saranno in grado di installare le applicazioni da Google Play Store e utilizzare pienamente funzioni come Google Chromecast e Google Assistant. Con Mi Remote facile da usare, i dispositivi compatibili con la smart home possono essere controllati a distanza utilizzando comandi vocali. Mi TV 4S 65" sarà in vendita a partire da luglio al prezzo di 699€, mentre a partire dalle ore 00.01 di oggi presso i Mi Store Autorizzati e su Amazon saranno disponibili tre diverse varianti: Mi TV 4A da 32" al prezzo di 199€ , Mi TV 4S 43" al prezzo di 399€, e Mi TV 4S 55" al prezzo di 499€. Inoltre, solo per le prime 24 ore, sarà possibile acquistare Mi TV 4S da 43" e Mi TV 4S da 55" su Amazon al prezzo Early Bird rispettivamente di 299€ e 399€.

: dotato di un display AMOLED 3D curvo da 6,472 e di un retro in vetro 3D curvo, Mi Note 10 Lite offre un'ottima sensazione di usabilità. La quad camera versatile da 64MP racchiude un sensore Sony IMX686 per scatti rapidi e sensori dedicati per foto ultra-grandangolari, scatti macro ravvicinati e splendidi ritratti. Con funzioni interessanti come l'acquisizione di immagini in slow motion a 960 fps, riprese video in 4K e modalità Vlog, è uno strumento perfetto per catturare i momenti migliori sia di giorno che notte. Mi Note 10 Lite è già in vendita in tre colorazioni - Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple - nella versione 6GB+64GB su mi.com e presso i Mi Store al prezzo di e nella versione 6GB+128GB in Glacier White e Midnight Black, in esclusiva con Vodafone, al prezzo di 399,90€. Mi 10 Lite 5G: dispone di una quad camera AI da 48MP e un display AMOLED TrueColor da 6,57". Abbinato a incredibili funzioni di fotografia e di riprese video, Mi 10 Lite 5G consente agli utenti di creare contenuti statici e video mozzafiato con prestazioni visive eccellenti. Dotato di Qualcomm Snapdragon 765 5G e di un modem X52 integrato, Mi 10 Lite 5G offre un'eccezionale connettività 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente. Mi 10 Lite 5G sarà in vendita a partire da inizio giugno su mi.com, Mi Store Autorizzati, Amazon, presso le principali catene di distribuzione e i principali operatori telefonici nelle versioni 6GB+64GB e 6GB+128GB, rispettivamente al prezzo di 369,90€ e 399,90€ e nelle colorazioni Cosmic Grey, Dream White e Aurora Blue.

Fine comunicato: Insomma, Xiaomi ha fatto delle belle sorprese a tutti gli appassionati, sia del mondo smartphone che di quello dei televisori. Restate sintonizzati su queste pagine: la recensione di un dispositivo molto atteso è in arrivo prima di quel che pensate.