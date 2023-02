Xiaomi, sorpresa al MWC: presenterà (di nuovo) anche il robot umanoide CyberOne

Mentre Elon Musk continua a spingere Tesla Optimus per compiti come la cura degli anziani e il lavoro in fabbrica, un'altra azienda sembra essere pronta a (ri)presentare al pubblico il suo robot umanoide: stiamo parlando di Xiaomi, che mostrerà l'automa CyberOne durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona.

Tra i poster promozionali dell'evento per il MWC di Xiaomi, infatti, ne troviamo uno che parla di un "futuro connesso con una svolta nell'intelligenza" e che mostra l'immagine di un robot umanoide del tutto simile al "Tesla Bot", ma con il logo CyberOne, che già sappiamo essere il nome dell'automa proprietario di Xiaomi.

In parallelo, Xiaomi tornerà a mostrare anche CyberDog al MWC, dopo averlo presentato per la prima volta nel 2021. Insomma, pare che tra gli automi, l'intelligenza artificiale e il lancio di Xiaomi 13, la lineup di prodotti Xiaomi per il Mobile World Congress sarà estremamente ampia e ricca di sorprese.

Per quanto ne sappiamo al momento, CyberOne combina una pletora di sensori ad un'IA avanzata, basata su un algoritmo che ne facilita le interazioni con l'utenza umana e che le permette di riconoscere persone diverse e ambienti in 3D, ma anche gesti ed espressioni degli individui. L'IA utilizzata per il robot si chiamerà MiAI, e sarà dotata di un MiAI vocal emotion identification engine, che potrà riconoscere fino a 85 tipi di suoni ambientali e 45 emozioni diverse provate dall'uomo.

CyberDog, invece, si basa sulla piattaforma Jetson Xavier NX di NVIDIA e presenta 11 sensori integrati. Si tratta di un robot più piccolo (e meno costoso) di CyberOne e del suo principale concorrente, ovvero il bot-quadrupede Spot di Boston Dynamics. Al momento, pare che il Cyberdog costerà solo 1.500 Dollari al lancio e potrà essere controllato tramite un'app, con dei controlli vocali e con un telecomando fisico.