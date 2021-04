Xiaomi, ecco le specifiche del Mi Pad 5: lancio imminente?

Nell'anno dei grandi ritorni, Xiaomi si prepara al rilancio in un segmento abbandonato da diverse generazioni. Parliamo di Mi Pad 5 e delle prime indiscrezioni sulle specifiche tecniche del prossimo tablet in salsa Xiaomi, a pochissimi giorni dal grande ritorno dell'iconica linea Mi MIX.

Piani già anticipati diverse settimane fa, quelli di Xiaomi di riportare la sua offerta anche nel mercato dei tablet, ma oggi queste ipotesi iniziano a raccogliere i primi barlumi di concretezza, grazie a delle interessanti informazioni sull'hardware, di tutto rispetto, che verrà inserito sotto la scocca del Mi Pad 5.

A partire da un display da vero top di gamma. Secondo la fonte, siamo di fronte a un pannello LCD con risoluzione 2K, Refresh Rate fino a 120Hz per il modello standard e 144Hz per il modello Pro, oltre a un touch-sampling rate fissato a 480Hz. L'interfaccia utente sarà la canonica MIUI per tablet, molto simile a quanto già visto su Mi MIX Fold in modalità estesa. Non è escluso dunque che Xiaomi stia pensando di implementare la funzione MIUI PC, feature che trasforma l'interfaccia in un vero sistema desktop, anche sul Mi Pad 5.

Il cuore pulsante dello Xiaomi Mi Pad di nuova generazione, stando ai rumor, dovrebbe essere il SoC MediaTek Dimensity 1200, mentre sulla variante Pro è possibile che Xiaomi possa adottare il chip di fascia alta Qualcomm Snapdragon 870. In entrambi i casi ci troviamo di fronte a performance di livello elevatissimo, soprattutto in relazione all'attuale offerta del mercato tablet Android.

Quanto alla data di lancio, secondo le indiscrezioni non abbiamo ancora un giorno da segnare sul calendario ma l'appuntamento è per fine aprile, mentre per la commercializzazione dovremo attendere maggio se non addirittura luglio.