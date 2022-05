Xiaomi spiega perché gli smartphone stanno aumentando di prezzo

Mentre in rete si parla del possibile lancio di uno Xiaomi MIX Fold 2 da record nel corso dei prossimi mesi, la stessa azienda durante una conferenza virtuale ha spiegato le ragioni dietro l’aumento di prezzo dei suoi smartphone, allargando poi il ragionamento all’intero settore.

A parlare è stato Wang Xiang di Xiaomi giusto dopo la pubblicazione del rapporto finanziario del primo trimestre 2022, dal quale emerge come il prezzo medio degli smartphone Xiaomi sia aumentato del 14,1% YoY. Questa crescita nei costi per i consumatori finali sarebbe dovuta principalmente dall’introduzione di tecnologie inedite: “Poiché applichiamo più nuove tecnologie agli smartphone, abbiamo bisogno di più supporto hardware di fascia alta. Pertanto, il prezzo medio di vendita degli smartphone continuerà ad aumentare”, ha affermato Wang Xiang.

Al contempo, egli ha rivelato che secondo gli analisti interni persino i prodotti entry-level di Xiaomi dovrebbero aumentare lievemente di prezzo nel corso dei prossimi mesi, complice la rapida crescita del mercato smartphone soprattutto in Cina. Osservando il report finanziario, tuttavia, si nota come le entrate totali di Xiaomi hanno raggiunto 11 miliardi di dollari e l’utile netto quota 435 milioni di dollari, rispettivamente in calo del 4,6% e del 52,9% su base annua. Pertanto, si aggiunge anche un pensiero piuttosto semplice: oltre all’introduzione di nuove tecnologie avanzate, potrebbe esserci la volontà di registrare un fatturato più elevato.

Rimanendo in casa Xiaomi, il 24 maggio ci sarà la presentazione di Redmi Note 11T.