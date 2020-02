Xiaomi spiega i problemi tecnici che sta riscontrando per la ricarica rapida a 100W

Dopo aver annunciato, qualche mese fa, la ricarica rapida a 100W, Xiaomi ha spiegato perché al momento questa tecnologia non è ancora stata implementata negli smartphone disponibili sul mercato.

Ebbene, stando a quanto scritto dal solito Lu Weibing, CEO di Xiaomi, su Weibo, il principale problema da risolvere è quello legato all'autonomia. Infatti, come ipotizzato da molti in seguito all'annuncio, caricare una batteria in modo così rapido va inevitabilmente a influire sulla sua autonomia. In parole povere, nel lungo periodo una batteria caricata a 100W va a perdere la sua capacità in modo più veloce (si stima del 20% circa) rispetto a una caricata a 30W. Insomma, un problema non di poco conto.

Per il resto, Weibing ha indicato altre quattro "sfide" che l'azienda cinese dovrà risolvere per riuscire a portare veramente la ricarica a 100W sul mercato, dallo schema di ricarica ad alta tensione fino alla durata della batteria nel tempo, passando per la sicurezza e per i vari sistemi di ricarica (cablata, wireless, diversi caricabatterie e così via).

In ogni caso, nonostante queste problematiche, l'azienda cinese sembra essere fiduciosa e sta già iniziando le prime procedure per avviare la produzione di massa. Xiaomi riuscirà a superare questi ostacoli? Staremo a vedere.

Per maggiori dettagli su quanto attualmente offerto dal mercato da questo punto di vista, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento sulle migliori tecnologie di ricarica rapida.