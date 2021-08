Xiaomi sposa NVIDIA: in arrivo una Mi TV OLED con G-SYNC

I più attenti sapranno già che Lei Jun ha annunciato l'evento del 10 agosto, in cui verranno, molto probabilmente, svelati il nuovo Mi MIX 4 e il MiPad 5, due linee assenti dal mercato ormai da anni.

A quanto pare però non ci sarà spazio solo per i più nostalgici in questo interessante evento estivo del colosso cinese, recentemente divenuto primo produttore di smartphone in Europa.

Xiaomi ha infatti confermato che ci sarà spazio anche per un'incredibile TV da gaming, le cui specifiche ci lasciano col fiato sospeso. A svelarlo è stato l'account ufficiale weibo della divisione TV dell'azienda, che ha annunciato un nuovo sodalizio con NVIDIA per la produzione di una Mi TV OLED con certificazione professionale G-SYNC per il gaming ad alte prestazioni.

Essenziale la linea comunicativa dell'azienda, che si è limitata a questi due fattori chiave. Restano dunque un'incognita eventuali certificazioni aggiuntive, come quella per l'HDR, oppure ancora le dimensioni dei pannelli che verranno commercializzati sotto questa nuova linea. Silenzio anche da parte di NVIDIA, per il momento.

Il più grande punto interrogativo, trovandoci di fronte a un pannello OLED con G-Sync, rimane quello della frequenza di aggiornamento. Un dato fondamentale, che comunque dovrebbe essere pari o superiore ai 75Hz. Sarà lecito infine aspettarsi l'adesione allo standard HDMI 2.1 per il gaming in 4K a 120FPS.