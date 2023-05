Xiaomi, spunta un altro smartphone misterioso: Mi Mix Fold 3 in arrivo?

Continuano le indiscrezioni sui prossimi lanci degli smartphone targati Xiaomi, che prefigurano una stagione estiva davvero rovente. Accanto Xiaomi Civi 3 e al Mi Mix 5, infatti, un terzo, misterioso device prodotto da Xiaomi sarebbe in arrivo nei prossimi mesi, almeno sul mercato cinese.

Lo smartphone è stato registrato sul database dell'ente di certificazione cinese 3C, dove è stato avvisato dai colleghi di GizmoChina. Il portale riporta che il device ha model number 23054RA19C e che sarà venduto con un caricatore per la ricarica rapida a 67 W. Ciò significa che il dispositivo supporterà, con ogni probabilità, il fast charging fino a 67 W.

Sfortunatamente, per il momento non sappiamo altro sul device, anche perché è molto difficile effettuare previsioni sui lanci estivi di Xiaomi. Già da tempo sappiamo che in estate Xiaomi lancerà Civi 3, il successore del selfie-smartphone Xiaomi Civi 2, che dovrebbe arrivare in Cina a luglio e, stando alla storia recente dei lanci dell'azienda, debuttare in Europa come Xiaomi 14 Lite.

Inoltre, l'azienda di Pechino dovrebbe pubblicare ben tre smartphone top di gamma nel corso del prossimo trimestre. Il primo è il Redmi K60 Ultra, flagship della linea Redmi K60, che però è già comparso sul database 3C con model number 23078PND5C, il che fa escludere che si tratti del device "misterioso" degli ultimi giorni. Analogamente, anche Xiaomi Civi 3 è comparso con un numero di modello diverso da quello dello smartphone appena leakato.

Il secondo top di gamma Xiaomi dell'estate è Xiaomi Mix 5, in arrivo a luglio, ma anche in questo caso i conti non sembrano tornare. Nello specifico, quando nel 2021 Xiaomi ha lanciato il Mi Mix 4 uno dei punti forti dello smartphone era la ricarica rapida a 120 W: possibile che l'azienda se ne sia privata per la revisione di nuova generazione, arrivando persino a dimezzare la velocità di ricarica di Mi Mix 5?

Il terzo top di gamma estivo del produttore cinese, nonché l'opzione di gran lunga più probabile, è il pieghevole Xiaomi Mi Mix Fold 3. Mi Mix Fold 3 arriverà in estate, esattamente come Redmi K60 Ultra, e dovrebbe avere la ricarica rapida ad almeno 67 W, perciò potrebbe effettivamente essere il device misterioso comparso sul database 3C. Per averne la certezza, però, non resta che attendere.