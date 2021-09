Xiaomi: spuntano online i render del Mi 11T e informazioni sul Mi Pad 5

Il 15 settembre Xiaomi presenterà ufficialmente il Mi 11T e il Mi 11T Pro, i suoi due nuovi smartphone top di gamma. Con l'avvicinarsi dell'evento di lancio, sul web sono emersi alcuni render dei due telefoni, tra cui quello che trovate in calce a questa notizia e che dovrebbe mostrare la scocca dello Xiaomi 11T.

È molto probabile che i render corrispondano al prodotto reale: il leaker, l'utente di PriceBaba Ishan Agarwal, è noto per la sua affidabilità, mentre le immagini corrispondono a dei leak di qualche mese fa. Gli scatti emersi online permettono di dare un'occhiata al design ed ai colori del Mi 11T, disponibile nelle varianti Meteorite Gray, Celestial Blue e Moonlight White. Anche la versione Pro dovrebbe avere la stessa gamma di colori.

Accanto ai render, Agarwal ha diffuso varie informazioni sulla conferenza del 15 settembre: in particolare, nel corso dell'evento saranno annunciati il Mi Pad 5 e il Mi 11 Lite 5G NE, che dovrebbe essere un'alternativa dal prezzo contenuto alla linea 11T.

Secondo Agarwal il Mi Pad 5 sarà un tablet con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, disponibile in bianco o in nero al prezzo di lancio europeo di 399 euro. Il Mi 11 Lite 5G NE invece sarà molto simile al suo predecessore, il Mi 11 Lite 5G, e i colori disponibili saranno Vinyl Black, Tuscany Coral e Jazz Blue. La sigla NE nel nome del telefono starebbe per "New Edition", poiché lo smartphone vanterà un SoC Snapdragon 778, che sostituirà lo Snapdragon 780 del Mi 11 Lite 11G già in commercio.

In attesa di scoprire quali annunci farà il colosso cinese il 15 settembre, vi ricordiamo che Xiaomi ha confermato di voler supportare per anni i suoi smartphone con continui aggiornamenti, mentre secondo un leaker tutti i telefoni di fascia media di Xiaomi avranno una fotocamera da 50 megapixel.