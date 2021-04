Xiaomi, spuntano in rete le specifiche tecniche del primo smartphone Redmi da gaming

Il primo smartphone da gaming firmato Redmi sembrerebbe particolarmente vicino: dopo le indiscrezioni dei tipster pubblicate a fine marzo, nelle ultime ore sono apparse in rete nuove voci riguardanti le presunte specifiche tecniche del dispositivo mobile che punterà alla fetta di utenti videogiocatori rispondendo ad ASUS, Lenovo e Nubia.

Secondo quanto riportato dal sito asiatico Sina, lo smartphone da gioco firmato Redmi dovrebbe giungere sul mercato alla fine di questo mese proponendo sotto la scocca il chipset ammiraglia Dimensity 1200 5G di casa MediaTek, costruito su processo di produzione a 6 nanometri e pensato per controbattere allo Snapdragon 888 della statunitense Qualcomm.

Il cuore pulsante del dispositivo verrà accompagnato da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W, in modo da garantire la massima autonomia possibile e continuare a giocare con poche interruzioni. Una capienza così elevata sarà necessaria anche per reggere il consumo dello schermo, dato che al momento si parla di un display Samsung E4 AMOLED con refresh rate di 144 Hz, simile allo Xiaomi Mi 11 Ultra.

Come scelta di design, invece, non dovrebbero mancare dei pulsanti sul retro simili agli smartphone da gaming dell’altro sub-brand Black Shark. Infine, non mancano anche indiscrezioni riguardo il prezzo in Cina pari, presumibilmente, a 1.999 yuan ovvero 305 Dollari al cambio attuale. Tutti questi rumor ricordiamo che vanno presi con le pinze, specialmente per quanto concerne il prezzo che, nel caso in cui il dispositivo dovesse giungere in Occidente, potrebbe cambiare anche di molto.

