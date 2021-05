Xiaomi, da stanotte grandi sconti sui nuovi televisori Mi TV P1

Continuano i "festeggiamenti" per il terzo anniversario di Xiaomi. Per l'occasione, la società ha deciso di lanciare degli sconti relativi alla gamma Mi TV P1.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il noto brand ha annunciato il fatto che, a partire dalla mezzanotte di domani 21 maggio 2021, ci saranno alcune offerte relative alla succitata gamma di televisori. In particolare, Mi TV P1 da 43 pollici verrà venduto a 399,90 euro (al posto di 449,90 euro), mentre il modello da 55 pollici verrà proposto a 599,90 euro (generalmente il costo sarebbe di 649,90 euro).

Inoltre, acquistando uno di questi televisori sarà possibile ottenere in omaggio degli auricolari wireless. Queste promozioni andranno avanti fino alle ore 23:59 del 24 maggio 2021, quindi ci saranno diversi giorni per poterne usufruire (se siete interessati, dunque, non dovrete per forza "restare online" stanotte, anche se non è chiaro se le unità siano limitate).

Per il resto, potete trovare tutti i dettagli relativi all'iniziativa "Terzo anniversario Xiaomi Continua", in cui sono inclusi gli sconti citati in precedenza, sul portale ufficiale dell'azienda. Tra l'altro, consultando quest'ultimo troverete anche offerte relative a molti altri prodotti.

In ogni caso, ricordiamo che la gamma di televisori Mi TV P1 è stata annunciata per l'Italia solamente qualche settimana fa. Si tratta dunque di una novità.